Edirne'de Tır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Tır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne\'de Tır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kauçuk yüklü tır alev aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

18.11.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de park halindeyken alev alan kauçuk yüklü tır, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Geceyi alevlerin aydınlattığı yangın, gün boyu aralıklarla devam etti.

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için tır parkında sıra bekleyen yabancı uyruklu sürücüye ait Slovakya plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tır şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saatlerce süren çalışmalar neticesinde söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Gündüz yeniden alev aldı

Tırın dorsesinde bulunan kauçuk zemin kaplama malzemeleri gün içinde yeniden alev aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, suyla müdahalenin yanı sıra köpük sıkarak da alevleri söndürme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Slovakya, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Ulaşım, edirne, trafik, Yaşam, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Tır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 18:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Tır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.