Edirne'de Toplu Taşıma ve Taksi Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika
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Edirne'de Toplu Taşıma ve Taksi Denetimleri Sıkılaştırıldı

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Edirne'de trafik polisleri ve zabıta ekipleri, toplu taşıma araçları ve ticari taksilere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde belgesiz veya muayenesi eksik sürücülere cezai işlem uygulandı.

17.04.2025 14:31  Güncelleme: 14:37
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Toplu taşıma araçları ve ticari taksilere sıkı denetim

EDİRNE - Edirne'de toplu taşıma araçları ve ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile belediye trafik zabıta ekiplerince ticari taksi ve toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde sigorta, muayene, ruhsat, SRC, psikoteknik raporu, şoför tanıtım kartı, yıllık çalışma ruhsatı gibi çeşitli kontroller yapıldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası denetimlerini arttıran polis ekipleri, trafikte kural ihlaline geçit vermiyor. Trafik polisleri ve zabıta ekiplerinin Atatürk Bulvarı üzeri Orduevi Kavşağı'nda ortaklaşa yaptığı denetimlerde toplu taşıma araçları ve ticari taksiler durdurularak detaylı kontroller yapıldı.

Talatpaşa Asfaltı'nda ve kentin diğer işlek noktalarında ticari taksi ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan ve evrak eksiği olan sürücüleri kıskıvrak yakaladı. Denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Toplam 40 aracın kontrol edildiği uygulamada, "dur" ihtarına uymayan bir ticari araca 993 TL, muayenesi olmayan bir diğer araca ise 2 bin 163 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerden memnun olduklarını söyleyen taksi şoförü Nejdet Sönmez, evrakların tam olmasının ve kurallara uyumun çok önemli olduğunu aktardı.

Denetim yapılmasının güzel olduğunu belirten Ömer Faruk Engin, müşterilerin de gönül rahatlığı ile taksiye binebileceğini ve denetimlerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Toplu Taşıma ve Taksi Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika

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