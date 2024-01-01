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Edirne'de trafik denetiminde sürücülere 58 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Edirne'de trafik denetiminde sürücülere 58 bin lira ceza uygulandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 58 bin lira para cezası uygulandı.

Edirne\'de trafik denetiminde sürücülere 58 bin lira ceza uygulandı
01.01.2024 - 03:01,
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimde sürücülere 58 bin lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri şahıslara kimlik ve GBT kontrolü yaparken, trafik ekipleri de alkol kontrolü gerçekleştirdi.

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 58 bin lira para cezası uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne'de trafik denetiminde sürücülere 58 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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