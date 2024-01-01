Edirne\'de trafik denetiminde sürücülere 58 bin lira ceza uygulandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimde sürücülere 58 bin lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri şahıslara kimlik ve GBT kontrolü yaparken, trafik ekipleri de alkol kontrolü gerçekleştirdi.

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 58 bin lira para cezası uygulandı. - EDİRNE