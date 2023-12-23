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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Küçükdoğanca köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edirne\'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
23.12.2023 - 14:08,  Güncelleme: 14:10
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Edirne'nin Keşan ilçesi Küçükdoğanca köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Küçükdoğanca köyü istikametinden gelerek kavşağa giriş yapan Görkem Özdoğan (26) yönetimindeki 59 AGB 430 plakalı otomobil, Keşan'dan Paşayiğit Mahallesi istikametine giden O.G. (29) yönetimindeki 22 FU 122 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Görkem Özdoğan ve O.G. ile 59 AGB 430 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.A., H.D. ve R.F. ile 22 FU 122 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Görkem Özdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Paşayiğit, Edirne, Keşan, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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