Edirne\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Mecidiye istikametine giden A.Ş. yönetimindeki 34 PJG plakalı otomobil, Dişbudak köyü yakınlarında, karşı yönden gelen O.C yönetimindeki 16 TR plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile yolcular S.C., T.İ. ve S.C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE