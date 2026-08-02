Edirne\'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bahçeye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Ö.B. idaresindeki 48 AIR 801 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bir evin bahçesine girerek devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırdı.