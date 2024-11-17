Edirne\'de Traktörle Çarpışan Otomobilde Kaza: 1 Ölü

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Edirne'de traktörle çarpışan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, yaralanan sürücünün eşini kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Seyfullah Aslan (77) yönetimindeki H 3200 BC Bulgaristan plakalı otomobil, önünde seyreden Beycan Ş. yönetimindeki 22 DL 634 plakalı buğday yüklü traktörün römorkuna çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Seyfullah Aslan hayatını kaybederken, sürücünün eşi Necmiye Aslan'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kadını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Aracın bazı bölümlerinin kesilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Seyfullah Aslan'ın cansız bedeni ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Beycan Ş., ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE