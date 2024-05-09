Edirne'de Türk vatandaşlarını yurt dışına kaçırmaya çalışan Iraklılar tutuklandı
EDİRNE - Edirne'de jandarma ekiplerini yaptığı denetimlerde yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Türk vatandaşı ve 3 Iraklı organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Edirne'nin Bosnaköy sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 7 Türk vatandaşı yakalandı.
Türk vatandaşları hakkında yasal işlem başlatılırken, yasadığı yollardan yurt dışına çıkmalarına imkan sağlayan 3 Irak uyruklu organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 Irak uyruklu organizatörün işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
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