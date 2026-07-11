Edirne'de Uyuşturucu Denetimi - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Denetimi

Edirne\'de Uyuşturucu Denetimi
11.07.2026 06:26
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Uzunköprü'de motosikletli polis timleri, uyuşturucu madde ele geçirerek şüphelileri yakaladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri'nin (Yunus) gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.

İlk olayda, Kavak Mahallesi Topraklık Caddesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan C.P.K.'nin yapılan üst aramasında, üç ayrı poşet içerisinde tütüne emdirilmiş halde toplam 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri için Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İkinci olay ise Atatürk Mahallesi Hafız İsmail Sokak'ta meydana geldi. Bisikletli H.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında, tütüne emdirilmiş halde 1,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında da aynı suçtan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uzunköprü, 3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Uyuşturucu Denetimi - Son Dakika

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