Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 9 adet valizde gizlenmiş 170 kilo 5 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen A.B.Ö. ve Y.F. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait 2 ayrı tırda yapılan aramada 485 gram toz ecstasy ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 171 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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