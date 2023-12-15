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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Edirne'de özel harekat polisleri ve dron destekli yapılan operasyonda 16 kişi yakalandı. Operasyonda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Edirne\'de uyuşturucu operasyonunda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı
15.12.2023 - 21:47,  Güncelleme: 21:49
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

EDİRNE - Edirne'de özel harekat polisleri ve dron destekli zehir tacirlerine yönelik 16 adrese toplam 103 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerin ve havadan dron destekli toplam 103 emniyet personelinin katılımıyla kent genelinde 16 adrese yapılan operasyonda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli evlerde dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramalarda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Saklandıkları evlerde yakalanan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Edirne, Son Dakika

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