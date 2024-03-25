Edirne\'de Yağışlar Çiftçileri ve Meriç Nehri\'ni Sevindirdi

Edirne'de kurak geçen kış döneminin ardından son haftalarda etkili olan yağışlar, çiftçileri sevindirirken, kuraklıkla karşı karşıya kalan Meriç Nehri'ne de can suyu oldu.
Edirne'de özellikle son haftalarda etkili olan yağışlar, hem Meriç Nehri'ne hem de ekinini toprak buluşturan ve yağmur bekleyen çiftçiye can suyu oldu.
Geçtiğimiz haftalarda tohumları toprakla buluşturan üreticiler, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte rahat bir nefes aldı.
Ekinlerini haftalar önce toprakla buluşturan ve yeşile bürünen tarlalarda son yağmurlar, nehirlere ve çiftçileri sevindirdi.
Bu kış yeterince yağış alamayan Meriç Nehri de devam eden son yağışlarla birlikte bir nebze de olsa hayat buldu. Kentte son günlerde etkili olan yağışlar, bir nebze de olsa nehirlerin debilerine yaradı.
Nehir ölçüm debi verilerine göre, geçtiğimiz Şubat ayında saniyede 43 metreküp seviyelerinde akan Meriç Nehri'nin debisi, son yağışların ardından 66 metreküpe ulaşarak artış gösterdi.
Edirneli vatandaşlardan Salih Kıyak, "Edirne'de son haftalarda oluşan yağışlar gerek tarıma gerekse barajlara katkısı dolayısıyla beklediğimiz sonuçtu. Faydalı olduğu kanaatindeyiz, bereketli olsun Edirne'mize" dedi.
Vatandaşlardan Kamil Vardar, "Birkaç gün yağmur yağışı olması nedeniyle nehir seviyelerinde artış yaşandı. Daha önceki yılarda bu aylarda daha çok artış olurdu ama bu sene beklediğimiz artış olmadı. Son yağışlar tarlalara çok faydalı oldu. Tarlalar bir kuruydu ve kendine geldi. 10-20 senede bir böyle kurak dönemler oluyor" şeklinde konuştu.
Edirne Bosnaköylü üreticilerden Mehmet Atağ, "Hava durumu çok güzel. Cenab-ı Allah çok güzel bir yağmur verdi bize. Allah'tan hayırlısını dileriz. Bu şekilde devam ederse çok güzel olur. Bu yağışların kışlık yazlık ürünlere çok faydası var, çünkü yarın öbür gün bu yağışlar bize bereket verecek. Biz kışlık ekin ektik, onlara çok büyük faydası var. Mutluk olduk efendim mutlu" diye konuştu.
Edirne Tayakadın köyünde üretici olan vatandaşlardan Resul Sert, "Bir haftadan beri yağmurlar aralıklarla devam ediyor. Tabii bu yağmurlar ekinlere, buğdaylara çok iyi geldi. Nehrin su seviyesi de gayet güzel bir şekilde yükseldi" ifadelerine yer verdi.
Edirneli vatandaşlardan Metin Kafadar ise, "Yağışlar bizi herhalde mutlu etti, yağışın mutlu etmediği insan var mı? Su, tabiatın olmazsa olmazıdır, su olmadı mı canlı da olmaz yeryüzünde. Bizim için su çok önemi ve nehirlerimizin kaynağı Bulgaristan'dan geliyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda Meriç Nehri'ndeki su yüzde yüz taşardı. Şimdi bizi bu kadar artış da mutlu ediyor ama nehirlerimizin bu durumdan daha olması gerekiyordu. Çiftçiye bu yağmurların çok büyük faydası oldu. Bu yağışlar toprak zeminini hazırlayacak ve ekinlere iyi gelecek" ifadelerini kullandı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Yağışlar Çiftçileri ve Meriç Nehri'ni Sevindirdi - Son Dakika
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası yazıldı. Denetimlerde, 7 bin 610 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye para cezası kesildi.
İzmir Bornova'da bulunan mesleki eğitim merkezinde, bir öğrenci şakalaştıkları esnada kazara arkadaşını bıçakla bacağından yaraladı. Hafif şekilde yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Karaotlak Mahallesi'ndeki pide fırını çalışanları arasında çıkan tartışma sopaların da kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan kasap çalışanı Ali Çemberlitaş (40) yaralandı ve ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Ö.B. ise polis ekiplerine teslim edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kilogram kıyılmış tütün, 14 kilogram paket tütün, 12 bin 600 dolu ve 17 bin boş makaron, 3 tütün sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 1 kilogram sigara poşeti bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip ile otomobil çarpıştıktan sonra cip savrularak bir bahçeye girdi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde, Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenci E.A, bıçakla şakalaştığı arkadaşı E.F'yi kazara bacağından yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak öğrencilerin ifadesine başvurdu.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında Silahla Yağma suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunanlar da yer alıyor. Ayrıca yapılan uygulamalarda silahlar, uyuşturucu maddeler, çalıntı araçlar ve sahte sigara bandrolleri ele geçirildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde okuldan torununu aldıktan sonra dönüş yoluna geçen 70 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sokak arasında takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Kore Gazisi Veli Paşaoğlu, askeri törenle Ahmetpaşa mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine ilçe kaymakamı, askeri erkan ve gazi yakınları da katıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Batman'ın Sason ilçesinde baba-oğlun çilek bahçesi, sağanak yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kaldı. Şiddetli yağış sonrası çilek tarlası çamur deryasına dönen çiftçiler, bu yıl ürün alamayacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?