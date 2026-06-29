Edirne'de Yangın Korkusu: Akaryakıt İstasyonuna Yaklaştı - Son Dakika
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Edirne'de Yangın Korkusu: Akaryakıt İstasyonuna Yaklaştı

Edirne\'de Yangın Korkusu: Akaryakıt İstasyonuna Yaklaştı
29.06.2026 17:31
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Keşan'da tarlada çıkan yangın, akaryakıt istasyonunu tehdit etti ama yangın kontrol altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki 37 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İstasyon ve içerisindeki restoran çalışanları, alevlerin önüne geçmek için canla başla mücadele etti.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Kavşağı yakınlarındaki 37 dönümlük buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın yönünü değiştirmesiyle alevler akaryakıt istasyonuna doğru yöneldi. İtfaiyenin yanı sıra, istasyon çalışanları ve istasyon içerisindeki restoran bölümünde çalışanlar da, yangın söndürme tüpleri ve çektikleri su hortumları ile alevlere müdahale etmeye başladı. Koordineli çalışma sonucu alevlerin, akaryakıt istasyonuna ulaşmasının önüne geçilirken, tarla kenarındaki çok sayıda tarım aleti alevlere teslim oldu. Yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Keşan, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Yangın Korkusu: Akaryakıt İstasyonuna Yaklaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tuba Türkoğlu Tuba Türkoğlu:
    Yazık be, neredeyse felaket oluyordu. Avrupa'da bu tür olaylarda teknoloji ve hızlı müdahale ile çözerken bizde hala rüzgarın yönüne bağımlıyız. Neyse ki bu sefer insanlar zamanında müdahale etti. 0 0 Yanıtla
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