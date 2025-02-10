Edirne'de Yangında 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Yangında 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Edirne'nin Korucu köyünde bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

10.02.2025 12:29  Güncelleme: 12:33
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Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

EDİRNE - Edirne'de bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyünde 82 yaşındaki Fethiye Evren'in evinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evren'in komşularının alevleri fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Evin içinde alevlerin arasında mahsur kalan Fethiye Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evren'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yangında 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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