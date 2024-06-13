Edirne'de yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen 'Şok' uygulamasında durdurulan lüks bir cipte uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, üzerinde 9 kişinin bulunduğu plakasız tarım aracı da trafikten men edildi. Uygulama kapsamında toplamda 117 bin 83 TL idari para cezası kesildi.

13.06.2024 13:59
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Edirne'nin Keşan ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı "Şok" uygulamasında durdurulan lüks bir cipte yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, üzerinde 9 kişinin bulunduğu plakasız tarım aracı da trafikten men edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Keşan genelinde, 150 personelin katılımıyla 7 ayrı noktada, dron destekli "Şok" uygulaması yapıldı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın'ın da incelemelerde bulunduğu uygulama noktalarından biri olan Alparslan Türkeş Meydanı'nda üzerinde yetişkin ve çocuklar olmak üzere 9 kişinin bulunduğu tarım aracı durduruldu.

Polis, 9 kişinin indirildiği aracın sürücüsüne "Trafiği tehlikeye düşürmek"ten 690 TL idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Araçtakiler de aracın bağlanmasına tepki gösterdi.

Lüks cipte uyuşturucu ele geçirildi

Alparslan Türkeş Meydanı'ndaki uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir lüks cipte arama yapan polis, arata bulunan poşet içerisinde 162,52 gram metamfetamin, 4,97 gram esrar ve 13 sentetik ecza ele geçirirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Uygulamada, bir araçta çakar bulunurken araç sürücüsüne 6 bin 439 TL idari para cezası kesildi. 2 fişek bonzainin de ele geçirildiği uygulamada, 351 araç kontrol edildi, 915 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, 2 fişek bonzai ele geçirilen ve "Göçmen kaçakçılığı" sulundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada, 41 araç ve sürücüsüne toplamda 117 bin 83 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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