Edirne'de YAYA'YA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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Edirne'de YAYA'YA OTOMOBİL ÇARPTI

Edirne\'de YAYA\'YA OTOMOBİL ÇARPTI
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Edirne'de yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Ayşekadın mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 42 ASK 337 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yayaya çarptığı ve çevredeki vatandaşların yaralının yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de YAYA'YA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

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