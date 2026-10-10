Edirne\'deki Emin Tarım\'da işçi kepçenin altında öldü, operatör gözaltına alındı

Edirne'deki Emin Tarım'da işçi kepçenin altında öldü, operatör gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne-Çanakkale yolu üzerindeki Emin Tarım Fabrikası'nda depoda bir işçi kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Polis merkezine gidip teslim olan kepçe operatörü gözaltına alındı; küspe taşırken işçinin aracın altında kaldığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
Edirne- Çanakkale yolu üzerinde bulunan Emin Tarım Fabrikası'nda kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Emin Tarım Fabrikası'nda depo bölümünde kepçenin altında kalan M.Y. (37) adlı işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, polis merkezine giderek teslim olan kepçe operatörü E.A. (30) gözaltına alındı. E.A., depoda bulunan küspeleri kepçeyle taşıdığı sırada M.Y.'nin aracın altında kaldığını beyan etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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