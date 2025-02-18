Edirne\'deki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunup açıklama yaptı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde söndürüldü.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldüğünü anlatan Sezer, yangında yaralanan kimsenin olmadığını ve yangınla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı. - EDİRNE