Edirne\'deki Otoparklar Güvenlik Nedeniyle Kapatıldı

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Edirne Belediyesi'ne ait otoparklar Edirne Valiliği talimatıyla güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.

Edirne şehir merkezi Kervansaray arka kısmındaki, Burmalı Camii yanı ve Hilmi Atakan Sokak'ta bulunan otoparkların, Edirne Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığı bildirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde getirilen bariyerlerin konulduğu otoparkların giriş kapısı da ekipler tarafından kapatıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için otoparkların girişlerine polis ekipleri yerleştirildi.

Bariyer çekilen otoparkların yeniden düzenlenmesi bekleniyor. - EDİRNE