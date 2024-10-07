Edirne Emniyeti\'ne 54 Yeni Araç Teslim Edildi

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 54 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tarafından alımı yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 54 araç düzenlenen törenle teslim edildi.

Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende konuşan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, araç filosunun yenilenmesiyle Edirne halkına daha kaliteli, daha konforlu bir güvenlik hizmeti sunacaklarını söyledi.

"Edirne'de çağrıya yetişme süresi 5 dakikanın üzerinde"

Edirne'de 112 kayıtlarına göre resmi rakamlarda bir polisin ortalama çağrıya yetişme süresinin 5 dakikanın üzerinde olduğunu söyleyen Müdür Karaburun, "Edirne'miz için olaylara yetişme süresini daha kısa zamana indirmeye çalışıyoruz. Halkımız 112'yi ya da bizleri aradığında daha hızlı bir şekilde onların yanında olacağız. Filomuzu daha da güçlendirerek ilk etapta çağrı yapıldığı andan itibaren belki 3 dakikada hatta 2 dakikada polisin olay yerine intikal etmesini arzu ediyoruz" dedi.

Vatandaşların siviliyle, resmisiyle, trafiğiyle, çevik kuvveti ve diğer birimleriyle güvenlik hizmetine ne zaman isterse ulaşabileceğini belirten Karaburun, emniyet bünyesine yeni katılan araçların güçlerine güç katacağını söyledi.

Araç kampanyasına destek veren Edirne halkına da şükranlarını sunan Karaburun, yeni araçları kullanacak polislere de seslenerek her zamanki gibi aynı hassasiyetle kullanmalarını ve araçların bakımlarını takip etmelerini istedi.

Müdür Karaburun'un konuşmasının ardından araçların kazasız belasız kullanılması için kurban kesilerek dua edildi.

Yeni alınan hizmet araçlarını dolaşarak hayırlı olmasını dileyen Müdür Karaburun, araçlardan birine binerek sürüş yaptı. - EDİRNE