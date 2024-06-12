Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Boğulma Vakalarını Azaltmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Boğulma Vakalarını Azaltmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Enez ve Keşan ilçelerinde bulunan sahillerde ilgili kurumlar ile görüşülerek boğulma vakalarını en aza indirmek için çalışmalar başlattı. Tim, sahilde denize giren vatandaşları suda boğulma vakalarına karşı alınabilecek tedbirler ve uyarılar hakkında bilgilendirerek, uyarıda bulundu.

12.06.2024 12:51
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları koruma Timi, Enez ve Keşan ilçelerinde bulunan sahillerde ilgili kurumlar ile görüşülerek boğulma vakalarını en aza indirmek için başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte bölgemize tatile gelen turist vatandaşlarımıza dönem içerisinde suda boğulmalara karşı Enez ve Keşan ilçelerinde bulunan sahillerde ilgili kurumlar ile görüşülerek, boğulma vakalarını en aza indirmek için çalışmalar başlattı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sahilde denize giren vatandaşları suda boğulma vakalarına karşı alınabilecek tedbirler ve uyarılar hakkında bilgilendirerek, uyarıda bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Boğulma Vakalarını Azaltmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Boğulma Vakalarını Azaltmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
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