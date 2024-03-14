Edirne İpsala'da Tarihi Eser ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Edirne İpsala'da Tarihi Eser ve Silah Operasyonu

Edirne İpsala\'da Tarihi Eser ve Silah Operasyonu

Edirne'nin İpsala ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirildi. Operasyonda 70 adet sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet tabanca fişeği ve 6 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

14.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirdi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda 70 adet, sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 6 adet şarjör ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. ve M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne İpsala'da Tarihi Eser ve Silah Operasyonu - Son Dakika

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