Edirne jandarmasından 25 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

EDİRNE - Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan kaçak araç motor ve parçaları elle geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçunu işleyen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan 5 ayrı operasyon sonucunda tahmini piyasa değeri 25 milyon TL olan 353 adet çeşitli marka ve model araçlara ait komple motor ile 319 adet çeşitli marka ve modellere ait araç yedek parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.