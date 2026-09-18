Edirne Keşan\'da iki şüphelinin üstünde 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi

Edirne Keşan'da iki şüphelinin üstünde 22,96 gram metamfetamin ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üst aramasında 6 adet alüminyum folyo içinde toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üst aramasında 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilen M.G. ve D.T.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üst aramasında, 6 adet alüminyum folyo içerisinde toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G. ve D.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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