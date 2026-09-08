Edirne Keşan'da sürücüsünün çalıştırdığı otomobil alev alıp kül oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde Mecidiye köyü sahilinde sürücünün çalıştırdığı otomobil aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç demir yığınına dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücünün çalıştırdığı otomobili aniden alev aldı. Yangın, itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyü sahilinde park halindeki otomobilinin başına gelen sürücü, aracını çalıştırmasıyla otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa bir sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil demir yığınına dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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