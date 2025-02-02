Edirne Şube Müdürü Gözaltında - Son Dakika
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Edirne Şube Müdürü Gözaltında

Edirne'den bir emniyet müdürü, göçmen kaçakçılığı ve suçluyu kayırma suçlarından gözaltına alındı.

02.02.2025 16:13
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığı tespit edilen Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K.'nin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K'nin, "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığının tespit edildiği kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 31 Ocak'ta düzenlediği operasyonda M.D.K'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, M.D.K. ile ilgili olarak sosyal medyada yayımlanan video görüntülerinin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Şube Müdürü Gözaltında - Son Dakika

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