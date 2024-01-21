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Edirneliler Kar Yağışının Keyfini Çıkardı - Son Dakika
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Edirneliler Kar Yağışının Keyfini Çıkardı

Balkanlarda etkili olan kar yağışı Edirne'de de kendini gösterdi. Edirneliler, Selimiye Camisi'nin gölgesinde kartopu oynayarak ve kayak yaparak karın keyfini çıkardı. Gençler ve çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, yaşlı vatandaşlar ise tarlalara yağan karın faydasını vurguladı.

Edirneliler Kar Yağışının Keyfini Çıkardı
21.01.2024 - 02:08,  Güncelleme: 02:14
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Balkanlarda yurda giriş yapan ve etkili olan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Edirneliler, Selimiye Camisinin gölgesinde kartopu oynadı, kayak yaptı.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yılın ilk karını görmenin mutluluğunu yaşayan gençler, kent meydanlarında buluşup kartopu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Bazı çocuklarda Selimiye Meydanında kayak yaptı. Yılın ilk karını görmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kemal Yavuz, kar yağışıyla birlikte Selimiye Camii ve meydanın daha da güzel göründüğünü belirtti. Doğu illerinden Edirne'ye geldiğini söyleyen Kadri Karaman, "Edirne sıcaktır diye kar yağışından kaçıp Edirne'ye geldim ancak burada da kar yağışı başladı" dedi.

Gençlerden Baran Kunduz ise kar yağışı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yaşlı vatandaşlardan İsmet Serpecik ise kış mevsimini uzun bir aradan sonra yaşadıklarını ve tarlalara kar yağışının çok iyi geleceğini vurguladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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