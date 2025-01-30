Edremit\'te 100 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

3.Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri piyasaya sürülmeye doldurulmuş hazır halde 100 bin adet makaron sigara ele geçirdi.

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; piyasaya sürülmeye doldurulmuş hazır halde 100 bin adet makaron sigara ele geçirdi. Polis ekipleri D.M isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemlere başladı. - BALIKESİR