Edremit'te 2,4 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edremit'te 2,4 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Edremit\'te 2,4 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı üreten bir kişi yakalandı, 2.400 litre yağ ele geçirildi.

09.10.2024 10:24
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 bin 400 litre sahte zeytinyağının ele geçirildiği operasyonda, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube ve Edremit İlçe Jandarma ekiplerinin, gerçekleştirdikleri teknik takip üzerine, çeşitli ucuz bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katılarak elde edilen karışımı zeytinyağı adı altında piyasaya sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

İlçe merkezindeki bir adreste yapılan aramalarda 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ve 15 kilogram sahte bal ele geçirildi. Operasyonda bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak vatandaşların sahte zeytinyağı konusunda dahi dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Kıvrak "Sahte zeytinyağlarında yağlı boya kokusunu çok görürler. Zeytinyağı aroması konulsa dahi arkadan tuhaf bir şekilde yağlı boya kokusunu hissederler. Ağızlarında bir yapışkan madde oluşturur. Bu yüzden tadarak ve koklayarak almalarını öneriyoruz" dedi.

Değerinin altında ucuz yağların sahte zeytinyağı olabileceğine vurgu yapan Kıvrak, "Fiyatına bakarak asla zeytinyağı alınmamalı. Fiyat her zaman için aldatıcıdır. Ucuz zeytinyağlarında mutlaka sahte veya taklit tağşiş ürünlerinin olma ihtimali çok yüksek. Markaların taklit tağşiş listesine bakıldığında Ayvalık, Cunda, Edremit veya böyle zeytinin popüler olduğu ilçelerin veya beldelerin isimleri daha fazla ön plana çıkarmışlar. Bunları da hem ticaret odasından hem de ilçe tarımından marka bilgilerini sorgulayarak mutlaka alımlarını yapmalılar. Bu noktada coğrafi işaretli ürünler alınırsa üretici ve tüketici arasında bağ çok daha kısa ve hızlı olur. Coğrafi işaretli ürünler çift denetime tabidir. Hem coğrafi işareti alan firma denetleniyor; hem de ilçe tarım firmaları denetleniyor. Bu yüzden de coğrafi işaretli ürün alırsanız çok daha iyi olur" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te 2,4 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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