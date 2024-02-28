Edremit'te yapılan operasyonda 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Edremit'te yapılan operasyonda 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Edremit\'te yapılan operasyonda 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik şüphelilere ait araçta yapılan aramada 2 bin 300 gram kubar esrar, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

28.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada; 2 bin 300 gram kubar esrar, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 adet tabanca ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te yapılan operasyonda 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te yapılan operasyonda 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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