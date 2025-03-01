Edremit\'te Büfede Çıkan Yangında 3 Köpek Kurtarıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı yapılan bir büfede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında içeride mahsur kalan büfe sahibine ait 3 köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yangın Menderes Bulvarı'nda bulunan bir büfede meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, işyeri sahiplerinin ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti. Yangın sonrası elektrik akımı kesilirken, ekipler yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Yangın nedeniyle büfede büyük çaplı maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor. - BALIKESİR