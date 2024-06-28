Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti

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"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde meydana geldi. E.T. isimli bir kadın, tuhaf söylem ve tutarsız hareketleri ile herkesi şaşırttı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP KENDİNE ZARAR VERDİ

Uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunları olduğu ileri sürülen kadının bir de kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın, polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.