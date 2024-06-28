Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti - Son Dakika
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Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, cami önünde kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar vermeye başladı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın hakkında ''kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan'' işlem yaptı.

28.06.2024 22:34
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde meydana geldi. E.T. isimli bir kadın, tuhaf söylem ve tutarsız hareketleri ile herkesi şaşırttı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP KENDİNE ZARAR VERDİ

Uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunları olduğu ileri sürülen kadının bir de kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın, polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.

Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Berat Yıldïrım: NEREDE İSLAM'DAKİ AKIL NESİL CAN MAL EMNİYETİ İNSANLAR DELİRDİ ARTIK ŞUNU FEHMED'İN ARTIK BÖYLE YÜRÜMÜYOR TEKRAR ÖZÜMÜZE DÖNMEMİZ LAZIM HER GÜN CİNAYET VE AKIL ALMAZ ŞEYLER İNSANLARIN BİRBİRİNE TAHAMMÜLÜ KALMADI RABBİM SONUMUZU HAYIR EYLESİN 58 6 Yanıtla
    Mehmet Uysal: artık çok geç dahada kötüye gidiyor gidecek kimsenin kimsede tesiri kalmadı aile kavramı bitti evlat atayı karı kocayı koca vazifesini tanımaz oldu 18 1
  • Osman Koca: birisi oturupda ne derdin var nie bu haldesin demiyor.hemen huzur sukunet bozdu işlem yapın.belliki kadının hayatı kaymış siz de sanki kırmızı ışıkta geçmiş gibi ceza yazın..yaw arkadaş alın bi psikyatriye götürün belki bi can kurtaracaksınız 42 6 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Tuborg Kırmızı içtiyse sıcakta çarpmıştır normal 16 21 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Ne hale geldik ya :( 33 2 Yanıtla
  • Servet Öztürk: maalesef gençlerin durumu icler acısı 20 4 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Anlaşılmayan şey, neden cami önünde eylem yapması.camiden nasıl bir zarar görmüş olabilir. 11 3 Yanıtla
  • Murat Avci: Sosyal devlet, belediye nerde ilgilensin .. 9 0 Yanıtla
  • Hasan Arguner: Rabbim cümlemize hidayet nasip etsin inşeallah... 6 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan: Türkiye'de moda oldu artık. Şaşırdık mi tabi ki hayır. 5 0 Yanıtla

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