Edremit\'te eski çöp depolama alanında çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski çöp depolama alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinlik ile tarım arazilerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesinde Emin Kuyu Mevkiinde bulunan eski çöp depolama sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, çöp döküm sahasının yakınındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana ve tarım arazilerine sıçradı. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 ekip, alevlere dört bir yandan müdahale başlattı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle zeytinliklerin derinliklerine doğru ilerleyen yangının önünü kesmek için yoğun uğraş veren itfaiye erleri, yarım saat süren hummalı bir çalışma neticesinde yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle bölgedeki zeytin ağaçları ve tarım arazisi kısmen zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Güvenlik güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR