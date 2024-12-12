Edremit\'te Ev Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Ederek Söndürdü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Yanın kısa sürede söndürüldü. Yangın çevre sakinleri tarafından korkulu gözlerle takip edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Cennetayağı Mahallesi Işık Yolu 703 Sokak Cennetpark Konutları C Blok K: 3 adresinde öğle saatlerinde dumanlar çıkmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan ev yangınına Edremit Grup Amirliği personelleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR