Edremit\'te otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Edremit ilçesi Narlı Mahallesi Ayvalıburun Camisi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki otomobil, kavşakta O.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sürücü M.Ç. (36) ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan F.E.M.'nin (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer aracın sürücüsü O.E. (67), eşi S.E. (68) ve H.D. (31) ise ağır yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kazada hayatını kaybeden M.Ç. ve F.E.M.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BALIKESİR