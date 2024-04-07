Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan 2 hükümlü polis tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.
Edinilen ilk bilgiye göre, hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan S.Ö. yapılan çalışma ile yakalandı.
Ayrıca Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ve 9 adet aranması bulunan O.K. yakalandı.
Yakalanan O.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme sonrasında Burhaniye T. Tipi Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı - Son Dakika
İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven'in cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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