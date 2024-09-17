Edremit\'te İşçi Beton Pompasına Sıkıştı

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Van'ın Edremit ilçesinde ayağı beton pompasına sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçedeki Memur-Sen TOKİ Konutları yakınında meydana geldi. Burhan Arslan isimli şahıs, çalıştığı esnada bilinmeyen bir sebepten dolayı beton pompasının beton girişine ayağı sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN