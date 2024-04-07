Edremit\'te kamyon ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. yönetimindeki 10 LV 401 plakalı kamyon ile Yüce Sami (56) yönetimindeki 35 ZA 1416 plakalı motosiklet Otogar Kavşağında çarpıştı. Kaza ihbarı sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Yüce Sami ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü İsmail Y. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR