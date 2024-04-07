Balıkesir\'de kamyon ile motosiklet çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. Yönetimindeki 10 LV 401 plakalı kamyon ile Yüce S. Yönetimindeki 35 ZA 1416 plakalı motosiklet Otogar Kavşağında çarpıştı. Kaza ihbarı sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Yüce S. ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı Yüce S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü İsmail Y. İse polis ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
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