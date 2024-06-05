Edremit'te Lokantanın Bacasında Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın ve yoğun duman çevre sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Camivasat Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir lokantanın mangal bacasından sabah saatlerine yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede ve lokantada yoğun bir duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. - BALIKESİR