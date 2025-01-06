Edremit\'te Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Tolga Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 14 yaşındaki Tolga Peker motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Zeytinli Mahallesi'nde "Zeytinci Ramazan" olarak tanınan Ramazan Peker'in 14 yaşındaki oğlu Tolga Peker, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Peker'in yıllar önce dayısının da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Tolga Peker'in cenazesi, bugün öğle vakti Zeytinli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR