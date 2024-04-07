Edremit'te Motosikletli Şahıs Havaya Ateş Açtı - Son Dakika
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Edremit'te Motosikletli Şahıs Havaya Ateş Açtı

Edremit\'te Motosikletli Şahıs Havaya Ateş Açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikleti ile seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açan bir şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucunda olayın gerçekleştiği kişi tespit edildi ve jandarma bölgesi olduğu için işlemleri jandarma ekipleri devraldı.

07.04.2024 23:30  Güncelleme: 23:45
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikleti ile seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan motosikletle seyir halindeki bir şahsın havaya ateş ettiği görüntüleri incelemeye aldı. Olayın yapıldığı yeri tespit eden ekipler, havaya ateş açan kişinin M.S.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma ile M.S.K. (23) kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak polis merkezine getirildi. Olayın gerçekleştiği bölgenin jandarma bölgesi olması nedeniyle işlemleri tamamlanan genç, daha sonra Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Motosikletli Şahıs Havaya Ateş Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Motosikletli Şahıs Havaya Ateş Açtı - Son Dakika
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