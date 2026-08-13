Edremit\'te Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında halk arasında "Şıp Şıp Dede" olarak bilinen Seyyid Muhammet Hazretleri'nin türbesi de zarar görmedi.

Edremit ilçesine bağlı Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Kadıköy Mahallesi'nde halk arasında "Şıp Şıp Dede" olarak bilinen Seyyid Muhammet Hazretleri Türbesi'ne ulaşmadan söndürüldü. Yangının en şiddetli yaşandığı alanlardan birinde yer alan türbenin çevresindeki otlar ve ağaçlar ise yandı.

Yangının ardından bölgeye gelen çevre sakinleri, türbenin alevlerin arasında kalmasına rağmen zarar görmediğini belirttiler. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.