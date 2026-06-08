Edremit\'te kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle Kızılkeçili Deresi'ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki işçiler tarafından dereden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu bir trafik kazası meydana geldi. Kızılkeçili köyü Dostlar Piknik Alanı önündeki yolda seyir halinde olan G.Ç. idaresindeki 10 ZZA 020 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan Kızılkeçili Deresi'ne uçarak ters döndü.

Yaralı sürücüyü çevredeki işçiler kurtardı

Kazayı gören ve yakınlarda çalışan işçiler vakit kaybetmeden dere yatağına inerek yaralı kadının yardımına koştu. İşçilerin yoğun çabasıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü G.Ç., dere kenarındaki güvenli alana taşındı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve jandarma ekiplerine teslim edildi

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücünün ambulansa taşınması için 112 sağlık personeline yardım sağladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın sürücü, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, araçta ve çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay yerini jandarma ve sağlık ekiplerine teslim ederek istasyona dönüş yaptı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR