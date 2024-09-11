Edremit'te Otopark ve Motosiklet Mağazası Saldırısına 3 Tutuklama

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Edremit'te otopark ve motosiklet mağazası saldırısı ile ilgili 3 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otopark ve motosiklet mağazası saldırısı ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3 kişisi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 14.07.2024 günü Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana gelen Kasten Yaralama-Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması olayının şüphelisi M.A.İ. ile; dün Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan motosiklet mağazasının şüphelileri F.E., G.K. ve M.A.İ. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler. Olayla ilgili biri kadın diğer kişiye adli kontrol şartı getirildi.