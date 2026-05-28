Edremit\'te korkutan araç yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi 757. Sokak'ta seyir halindeki 10 AEZP 383 plakalı otomobilin motor kısmından alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR