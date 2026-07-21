Edremit\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Van-Edremit tolu üzerinde bulunan Uygulama Oteli önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik azasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN