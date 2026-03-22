Edremit\'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şarlak mevkiinde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, hafif virajda bulunan köprüden dereye yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralılar ambulansa alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı. - BALIKESİR