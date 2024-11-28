Edremit\'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kalkım Çevre yolun TOKİ konutları mevkiinde S.E. yönetimindeki 10 ACT 208 plakalı ticari araç ile H.T. yönetimindeki 34 CMF 86 plakalı ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipler sevk edildi. Araç içinde yaralanan H.T. itfaiyenin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR