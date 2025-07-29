Edremit\'te Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'e bağlı Güre Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 itfaiye aracı ile İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı, BASKİ ve Edremit Belediyesi'ne ait 3 su ikmal aracı sevk edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 yangın söndürme uçağı da havadan müdahale etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede hasar tespit ve soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR